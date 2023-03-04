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Экономист допустил снижение цен на продукты прошлогоднего урожая

22:19, 04.03.2023 1
Экономист допустил снижение цен на продукты прошлогоднего урожая
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Некоторые продовольственные товары начнут дешеветь этой весной в связи с необходимостью продажи прошлогоднего урожая, рассказал агентству «Прайм» доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.

Также могут быть снижены цены на зерновые. Это связано с насыщенностью отечественного рынка.

Вместе с тем эксперт предупредил, что цены на мясомолочную продукцию не будут снижаться, поскольку Россия по-прежнему зависит от импорта. Исключением является свинина, которую производят в достаточном объеме внутри страны.

В Татарстане в конце февраля зафиксировали рост средних цен на свежие помидоры, куриные яйца, бананы и некоторые другие продукты питания. Также подорожали яблоки.

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Маргарита Головатенко
БизнесРозничная торговля

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 04 мар
    Вряд ли будет аномальное снижение цен. А если будет, то обычное сезонное, но цены не будут ниже прошлогодних.
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