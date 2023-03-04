Экономист допустил снижение цен на продукты прошлогоднего урожая

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Некоторые продовольственные товары начнут дешеветь этой весной в связи с необходимостью продажи прошлогоднего урожая, рассказал агентству «Прайм» доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.



Также могут быть снижены цены на зерновые. Это связано с насыщенностью отечественного рынка.

Вместе с тем эксперт предупредил, что цены на мясомолочную продукцию не будут снижаться, поскольку Россия по-прежнему зависит от импорта. Исключением является свинина, которую производят в достаточном объеме внутри страны.

В Татарстане в конце февраля зафиксировали рост средних цен на свежие помидоры, куриные яйца, бананы и некоторые другие продукты питания. Также подорожали яблоки.

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Маргарита Головатенко