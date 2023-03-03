Официальная статистика: в конце февраля в Татарстане подорожали яйца, бананы и помидоры

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в конце февраля зафиксировали рост средних цен на свежие помидоры, куриные яйца, бананы и некоторые другие продукты питания. Также подорожали яблоки.

Заметнее всего с 20 по 27 февраля в республике выросла средняя цена свежих помидоров — на 4,72%. Она достигла 174,13 рубля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Согласно данным Татарстанстата, бананы за неделю подорожали на 3,34%, до 105,9 рубля за килограмм. Средняя цена упаковки из десяти куриных яиц выросла на 1,31%, до 73,16 рубля.

Также в республике подорожали маргарин, питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности, сухие молочные смеси для детского питания, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, шлифованный рис и пшено. Минимально выросла средняя цена баранины и говядины (кроме бескостного мяса), вареной колбасы, мороженой неразделанной рыбы, пшеничной муки и вермишели.

Также с 20 по 27 февраля в Татарстане подорожала большая часть «борщевого набора». Заметнее всего выросла средняя цена репчатого лука — на 3%. Морковь подорожала на 0,88%, столовая свекла — на 0,49%, а капуста — на 0,1%.



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Татьяна Демина