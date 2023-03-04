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Россия и Китай могут развивать технологическое сотрудничество

16:21, 04.03.2023
Россия и Китай могут развивать технологическое сотрудничество
Фото: pixabay.com

Россия и Китай сталкиваются со сложностями в плане доступа к передовым западным технологиям, в этих условиях страны могут активно сотрудничать в научно-технологической сфере, заявил в интервью Центральному телевидению Китая посол РФ в КНР Игорь Моргулов.

— Приветствуем рост китайских инвестиции в Россию. Отмечаем, что сегодня российские бизнесмены тоже весьма внимательно присматриваются к возможностям инвестирования в китайскую экономику, — приводит его слова «РИА Новости».

Он также обратил внимание «на возможности, которые создает экономический рост Китая для нашего научно-технологического взаимодействия».

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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