Россия и Китай могут развивать технологическое сотрудничество
Россия и Китай сталкиваются со сложностями в плане доступа к передовым западным технологиям, в этих условиях страны могут активно сотрудничать в научно-технологической сфере, заявил в интервью Центральному телевидению Китая посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
— Приветствуем рост китайских инвестиции в Россию. Отмечаем, что сегодня российские бизнесмены тоже весьма внимательно присматриваются к возможностям инвестирования в китайскую экономику, — приводит его слова «РИА Новости».
Он также обратил внимание «на возможности, которые создает экономический рост Китая для нашего научно-технологического взаимодействия».
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