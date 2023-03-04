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За сутки в России выявили 14 049 случаев заболевания коронавирусом

11:09, 04.03.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в России выявили 14 049 случаев заболевания коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 14 049 случаев заболевания коронавирусом, госпитализирован 1 571 человек. Всего заболевших по стране выявили 22 328 569 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 4 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 11 462 человека, всего выздоровевших — 21 668 320 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 39 россиян, всего от инфекции скончались 396 255 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко
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