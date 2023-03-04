Главное о коронавирусе на 4 марта: Джоковичу запретили въезд в США, влияние постковидного синдрома на сердце

Число случаев коронавируса в Татарстане приближается к 199 тысячам

В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 161 новый случай COVID-19. Всего на 4 марта в республике зафиксирован 198 951 случай заражения коронавирусом. Выздоровел за весь период 195 191 человек, в том числе 103 за минувшие сутки. Умерли за весь период 2 010 человек. Госпитализировали за сутки 42 пациента.

В Свердловской области вакцинацией от COVID-19 охвачено более 97% взрослого населения

За последние сутки в России выявили 14 049 случаев коронавируса, выздоровели 11 462 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 22 328 569, а выздоровевших — до 21 668 320. Госпитализирован за сутки 1 571 человек. Умерли за сутки 39 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 396 255 человек.

На горнолыжных курортах Сочи в этом сезоне отдохнули 630 тысяч человек. По информации пресс-службы администрации города-курорта, каждый день на трассы горнолыжных курортов выходят около 14 тысяч лыжников. Там же рассказали, что в Сочи продолжают действовать меры, рекомендованные Роспотребнадзором для противодействия распространению COVID-19.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

В Свердловской области вакцинацией от COVID-19 охвачено более 97% взрослого населения. В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора подчеркнули, что показатель заболеваемости коронавирусом снизился за год в 5,2 раза благодаря ряду профилактических мероприятий. По итогам января нынешнего года он составил 153,7 на 100 тысяч населения.

ВОЗ не отказалась от планов по выяснению происхождения COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 мск заразились 675 909 632 раза, 6 876 820 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (103 643 742). На второй строчке — Индия (44 688 722), на третьей — Франция (39 839 090), на четвертой — Германия (38 210 850), на пятой — Бразилия (37 081 209).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 122 157). За ними следуют Бразилия (699 276), Индия (530 775), Россия (388 240, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (333 038).



За время пандемии сделано 13 334 461 025 инъекций вакцины против коронавируса.

Американские медики выяснили, что постковидный синдром, которым страдают люди, переболевшие COVID-19, в два-три раза увеличивает вероятность развития ишемического инсульта, аритмии, а также коронарной и сердечной недостаточности. Внимание медики из США также уделили тому, насколько сильно постоковидный синдром влияет на частоту развития всевозможных заболеваний сердца и сосудов. В итоге специалисты пришли к выводу, что пациенты, в первый год получившие такой диагноз, в 2,35 и 2,17 раза чаще страдали от ишемических инсультов и аритмии. Люди также на 78% и 97% чаще становились жертвами коронарной и сердечной недостаточности.

Фото: pxhere.com

Экс-премьер Британии Борис Джонсон согласился дать устные публичные показания по делу о вечеринках, проходивших во время пандемии коронавируса. Сообщается, что информацию по этому вопросу бывший британский лидер предоставит в конце марта.

Люди, заразившиеся COVID-19 во время первой волны в 2020 году, намного реже заболевали «омикроном», в отличие от пациентов, которые не переболели коронавирусом. К таким выводам пришли ученые из университета Торонто. Так, эксперты выяснили, что вероятность повторного заражения у людей, перенесших COVID-19 была на 40% ниже, чем у тех, кто не был инфицирован вирусом. В целом лица в возрасте 65 лет и старше имели на 66% меньше шансов заразиться вариантом «омикрон» и такой риск не зависел от того, болели ли они в первую волну.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове заявила, что США не предоставили доступ к данным, которые стали основанием для обвинения Китая в утечке вируса из лаборатории в Ухане. По ее словам, Всемирная организация здравоохранения направила запрос в представительство США в ООН, министерство здравоохранения и социальных служб страны с целью получения информации о последних отчетах, предоставленных минэнерго США. По словам Керкхове, сейчас у ВОЗ отсутствуют какие-либо данные, которые использовались при подготовке соответствующих документов.

Новаку Джоковичу отказали во въезде в США для участия в двух турнирах из-за отсутствия вакцинации от коронавируса. По этой же причине серб в прошлом году пропустил US Open.

Всемирная организация здравоохранения не отказалась от планов по выяснению происхождения COVID-19. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, каждая страна, которая располагает какой-либо информацией о происхождении пандемии, должна делиться ею с ВОЗ и международным сообществом. Также он добавил, что ВОЗ продолжает призывать Китай к проведению расследования по этому вопросу. Политизация вопроса о происхождении коронавируса, по его мнению, только мешает понять истинную суть всей этой истории.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Антон Гаврилов, Дарья Пинегина