Bloomberg: экспорт пшеницы из России в два раза превысил показатели до спецоперации

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В январе и феврале 2023 года объем поставок пшеницы из России увеличился почти вдвое в сравнении с аналогичным периодом 2022 года — до 6,1 млн тонн, сообщает Bloomberg со ссылкой на логистическую компанию Logistic OS.



Стоимость российской пшеницы благодаря большому урожаю в прошлом году оказалась достаточно низкой, что привело покупателей. Продажи начались позже обычного — лишь к концу 2022 года, когда российское зерно восстановило «свои конкурентные преимущества».

По информации агентства, такая тенденция означает, что грузоотправители могли преодолеть проблемы с финансированием и страхованием, связанные с санкциями против России. Всего в этом сезоне было отгружено 29,5 млн тонн пшеницы по сравнению с 26,7 млн тонн годом ранее.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Согласно данным Росстата, сбор зерна в России в 2022 году в чистом весе составил 153,8 млн тонн против 121,4 млн тонн в 2021 году. Таким образом, объем собранного зерна вырос на 26,6%. В Минсельхозе РФ заявляли, что ценовая ситуация на внутреннем российском рынке сельхозпродукции стабилизировалась.



Минсельхоз США в феврале повысил прогноз экспорта пшеницы из России в нынешнем сельхозгоду (июль 2022 года — июнь 2023 года) на 0,5 млн тонн — до 43,5 млн тонн.



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Маргарита Головатенко