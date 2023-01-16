Сбор зерна в России в 2022 году вырос больше чем на четверть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сбор зерна в России в 2022 году в чистом весе составил 153,8 млн тонн против 121,4 млн тонн в 2021 году. Такие предварительные данные приводит Росстат. Таким образом, объем собранного зерна вырос на 26,6%.



Урожай пшеницы вырос с 76,1 млн тонн в 2021 году до 104,43 млн тонн в 2022 году. Сбор озимой пшеницы составил 73,99 млн тонн против 50,1 млн тонн годом ранее, яровой — 30,44 млн тонн против 23 млн тонн соответственно.

С 1,7 млн тонн до 2,2 млн тонн вырос урожай ржи, озимого ячменя — с 2,9 млн до 3,2 млн тонн, ярового — с 15,1 млн до 20,3 млн тонн соответственно. Сбор кукурузы снизился с 15,2 млн тонн до 11,8 млн.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ноябре 2022-го сообщалось, что в России намолотили рекордные 150 миллионов тонн зерновых. Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что по сравнению с 2021 годом в России увеличились сборы картофеля, тепличных овощей, а также фруктов, сои и рапса. Он обратил внимание, что для успешного завершения осенних полевых работ аграриев необходимо обеспечить семенами, удобрениями и горюче-смазочными материалами.

Только в Татарстане в 2023 году намерены собрать от 4,5 до 5 млн тонн зерна. Также в этом году в Татарстане планируют собрать 1,8 млн тонн сахарной свеклы и 1,1 млн тонн картофеля и других овощей.



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Маргарита Головатенко