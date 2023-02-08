Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из России

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из России в нынешнем сельхозгоду (июль 2022 года — июнь 2023 года) на 0,5 млн тонн — до 43,5 млн тонн, об этом сказано в февральском отчете министерства.



Оценка сбора пшеницы выросла на 1 млн тонн — до 92 млн тонн, переходящих запасов — не изменилась и составила 14,39 млн тонн. Прогноз экспорта пшеницы для ЕС также оказался повышен на 0,5 млн тонн — до 37 млн тонн.

Неизменным остался прогноз по рынку кукурузы: сбор — 14 млн тонн, экспорт — 3,3 млн тонн, переходящие запасы — 0,78 млн тонн, указывает «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отметим, что Минсельхоз США не учитывает показатели Крыма. Прогнозы Минсельхоза США расходятся с предварительными данными Росстата, согласно которым сбор пшеницы составил 104,4 млн тонн, кукурузы — 11,8 млн тонн.

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Маргарита Головатенко