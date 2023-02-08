Минсельхоз России: «Ценовая ситуация на внутреннем рынке стабилизировалась»
Ценовая ситуации на внутреннем российском рынке сельхозпродукции стабилизировалась. Об этом заявили в Министерстве сельского хозяйства страны.
— Ценовая ситуация на внутреннем рынке стабилизировалась, существенных колебаний сейчас не отмечается, — отмечается на сайте ведомства.
Также на сайте уточняется, что в 2022 году, по предварительным данным, собрали 153,8 миллиона тонн зерновых. Из них пшеницы — 104 миллиона тонн.
Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил порядок ведения реестра земель сельскохозяйственного назначения, который будет содержать все сведения о состоянии и использовании данного ресурса. Уточняется, что с помощью данного реестра можно будет оценить состояние земель для сельскохозяйственного производства, что позволит быстрее находить возможности для новых агропроектов.
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