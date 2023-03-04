В Татарстане за сутки зарегистрировали 161 новый случай заражения COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 161 новый случай заражения коронавирусом, госпитализированы 42 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 4 марта в Татарстане зарегистрирован 198 951 случай COVID-19. Выздоровел за весь период 195 191 человек, в том числе 103 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 010 человек, за последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко