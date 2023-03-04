Минкультуры не согласилось разрешить прокат ввезенного через Белоруссию иностранного кино

Прокат без лицензии ввезенных через Белоруссию иностранных фильмов из недружественных стран ограничивает права зарубежных правообладателей, считают в Министерстве культуры России.



В ответе ведомства на запрос первого зампреда комитета Совета Федерации по экономической политике Алексея Синицына указывается, что публичный показ и иная форма коммерциализации фильма без согласия правообладателя нарушает исключительное право. Указывается, что проект постановления ограничивает гражданские права.

Члены комитета Совета Федерации ранее направили в правительство предложение о выдаче прокатного удостоверения в России при ввозе иностранного кино через Белоруссию. Предлагалось выдавать прокатное удостоверение на зарубежное кино без предоставления копий документов о праве использования фильмов, если правообладатель — иностранное юридическое или физическое лицо из недружественного государства, отказавшегося от выдачи лицензии на показ картины на территории РФ, сообщает ТАСС.

Комитет Совфеда также предлагал ввести в 2023 году мораторий на административное наказание в отношении кинотеатров за показ иностранного кино без прокатного удостоверения.

В январе депутаты обсуждали разработку законопроекта о принудительном лицензировании западных фильмов. Рассчитывалось, что благодаря данной инициативе иностранные фильмы можно будет легально показывать в кинотеатрах.

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Маргарита Головатенко