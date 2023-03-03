Зинэтула Билялетдинов: «Уступать никто не собирается, но эмоции нужно контролировать»

Фото: ХК "Ак Барс"

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции. Он назвал игру «чрезмерно эмоциональной:



— Все было — и потасовки, и удаления. Понятно, что никто не собирается уступать, но нужно все же контролировать свои эмоции и играть правильно.

Тренер отметил, что сегодня хозяева льда сыграли первый период удачно. С учетом неудачного начала прошлого матча на этом акцентировали внимание.

Не могли обойти стороной и драку во втором периоде, спровоцированную капитаном команды Александром Радуловым. По словам Билялетдинова, это добавляет задора команде. Впрочем, быть такого не должно:

— Некоторые вещи нужно просто убирать, этого не должно быть. Будем работать, — сказал он и отметил, что без капитана команде сложно, но зато Радулов «вздохнул, готовится теперь к следующему матчу».

Игра «Ак Барса» и «Нефтехимика» на стадионе «Татнефть Арена» завершилась счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). В середине матча Илья Радулов устроил драку — он схлестнулся с Андреем Чивилевым. Он дважды укладывал соперника на лед, в драку вмешались судьи. Радулов получил 2 + 5 + 10 за грубость, драку и провокацию. Илья Сафонов, Максим Гончаров и Андрей Чивилев получили по 5 минут штрафа за драку.

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Маргарита Головатенко