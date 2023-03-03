«Газпром нефть» закрыла сделку по выкупу доли Shell в Salym Petroleum Development
«Газпром нефть» выкупила 50%-ную долю Shell в Salym Petroleum Development, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.
С 3 марта 50% в ООО «Салым петролеум девелопмент» принадлежит ООО «ГПН-Ближневосточные проекты». Оставшаяся половина с сентября 2022 года — у ООО «ГПН-Салымские проекты».
В августе прошлого года суд удовлетворил заявление «Газпром нефти» о переводе СП с Shell в российскую юрисдикцию.
Ранее компания «Газпром нефть» предложила создать ООО «Салым девелопмент» с уставным капиталом в 8,6 млн рублей и с местом регистрации в Ханты-Мансийске. Она просила приостановить до конца 2023 года право Shell требовать выкуп доли. Суд уже запрещал Shell выход из SPD, а еще действия по одобрению или совершению сделок с SPD без согласия ООО «ГПН-Салымские проекты».
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым