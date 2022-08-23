Суд удовлетворил заявление «Газпром нефти» о переводе СП с Shell в российскую юрисдикцию
Заявление «Газпром нефти» через «ГПН-Салымские проекты» «о переводе совместного предприятия с Shell Salym Petroleum Development из нидерландской в российскую юрисдикцию, заявление удовлетворил Арбитражный суд Московской области.
Из материалов картотеки следует, что заявление удовлетворено.
Ранее компания «Газпром нефть» предложила создать ООО «Салым девелопмент» с уставным капиталом в 8,6 млн рублей и с местом регистрации в Ханты-Мансийске. Она просила приостановить до конца 2023 года право Shell требовать выкуп доли. Суд уже запрещал Shell выход из SPD, а еще действия по одобрению или совершению сделок с SPD без согласия ООО «ГПН-Салымские проекты».
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