Татарстан получит грант по проекту в сфере культурной идентичности и традиций

Татарстан вошел в число регионов, которые получат грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) по проекту, направленному на сохранение национальной культурной идентичности и духовно-нравственных ценностей, сообщает ТАСС.



Всего поддержку получат 32 проекта из 19 регионов России. Кроме Татарстана, гранты получат инициативы из Башкортостана, Пермского края, Удмуртии, Нижегородской области, а еще из Москвы, Белгородской, Рязанской, Курганской, Тамбовской, Тульской, Новосибирской, Ростовской, Тюменской, Ивановской, Архангельской, Псковской областей, Санкт-Петербурга и Хабаровского края.

Фото: realnoevremya.ru

Известно, что гранты до 500 тысяч рублей получат десять творческих команд, еще 11 — от 500 тысяч до 3 млн рублей, пять — от 3 до 10 млн рублей, шесть — более 10 млн рублей.

Маргарита Головатенко