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За пять лет Фонд президентских грантов выделил на НКО 100 миллиардов рублей

08:17, 30.11.2022
За пять лет Фонд президентских грантов выделил на НКО 100 миллиардов рублей
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Некоммерческим организациям за последние 5 лет существования Фонда президентских грантов выделили 100 миллиардов рублей. Об этом сообщил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

— Из них почти четверть — только за один последний год. То есть каждый год идет рост. И софинансирование от бизнеса идет каждый год в рост, — приводит слова Кириенко «РИА Новости».

Он также считает, что уровень и качество управления некоммерческими организациями заметно выросли. Он обратил внимание, что в выборах прошлого года из участников некоммерческих организаций — победителей Фонда президентских грантов 19 человек избраны депутатами Госдумы.

Татарстан вошел в число регионов, которые получат грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) по проекту, направленному на сохранение национальной культурной идентичности и духовно-нравственных ценностей.

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Илина Хакимова
ЭкономикаФинансыОбщество

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