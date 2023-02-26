Медведев стал победителем теннисного турнира АТП в Дохе

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Россиянин Даниил Медведев одержал победу над трехкратным чемпионом Большого шлема Энди Марреем в теннисном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 250 в Дохе.

Медведев победил со счетом 6:4, 6:4. Игра продолжалась 1 час 46 минут.

Таким образом, россиянин выиграл второй турнир подряд, в котором участвовал в нынешнем сезоне, теперь на его счету 17 побед. С понедельника Медведев будет 7-й ракеткой мира.



На прошлой неделе Медведев обыграл итальянца Янника Синнера в финале турнира категории ATP-500 в Роттердаме со счетом 5:7, 6:2, 6:2.

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Илина Хакимова