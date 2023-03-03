Татарстанец похитил 10 тонн фрагментов железнодорожных рельсов на 157 тысяч рублей — возбуждено уголовное дело

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане на начальника эксплуатационного участка дистанции пути возбуждено уголовное дело о растрате и мошенничестве, совершенных руководящим работником железнодорожной организации. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в ноябре 2022 года обвиняемый похитил 165 метров, находящихся у него на хранении фрагментов железнодорожных рельсов весом свыше 10 тонн. После этого он сдал их в пункт приема металлолома в Нижнекамске и получил 157 тысяч рублей.

До этого, в июле и декабре 2019 года, должностное лицо вписало премии двум монтерам пути. Затем мужчина под ложным предлогом необходимости сбора денежных средств на нужды организации получил от монтеров более 8 тысяч рублей из начисленных им же премий, после чего использовал деньги в личных целях.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Должностное лицо Круглопольской дистанции пути обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения). Уголовное дело направлено в Нижнекамский городской суд Татарстана для рассмотрения по существу.

Напомним, татарская транспортная прокуратура направила в Кировский районный суд Казани уголовное дело по факту затопления судна в акватории Волги вблизи города. Речь идет о теплоходе «Казанец-1», который затонул 10 июля 2022 года. Как считает следствие, судно находилось в плохом техническом состоянии. Также экипаж допустил перегруз — на судне находились 28 пассажиров и два члена экипажа, из-за чего теплоход пошел ко дну.

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Елизавета Пуншева