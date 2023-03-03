Суд рассмотрит дело о затоплении маломерного судна под Казанью

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Татарская транспортная прокуратура направила в Кировский районный суд Казани уголовное дело по факту затопления судна в акватории реки Волги вблизи города. Речь идет о теплоходе «Казанец-1», который затонул 10 июля прошлого года.

Как считает следствие, судно находилось в плохом техническом состоянии. Также экипаж допустил перегруз — на судне находились 28 пассажиров и 2 члена экипажа, из-за чего теплоход пошел ко дну.

Всех пассажиров и членов экипажа удалось спасти. Но в результате происшествия пассажирам, утратившим свое имущество, был причинен крупный ущерб в размере более 1 млн рублей.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Под суд пойдут двое жителей Казани. Их обвиняют по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта) и ч. 1. ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

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Айрат Назипов