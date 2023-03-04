Жилой дом на Баумана в Казани собираются признать объектом культурного наследия

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Дом известен граффити, нанесенном в честь победы сборной Франции на ЧМ-2018

Доходный дом товарищества Ефима Семеновича Смоленцева и его зятя Николая Павловича Шмелева 1906—1909 года постройки, находящийся в Казани по адресу: улица Баумана, 30, сбираются включить в Единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Как стало известно «Реальному времени», соответствующий приказ Комитета РТ по охране объектов культурного населения буквально на днях прошел антикоррупционную экспертизу.



Кирпичное здание по улице Баумана, 30 разделено на две части — непосредственно сам трехэтажный доходный дом и двухэтажный объект капитального строительства. Последний примечателен тем, что его часть, которая смотрит на главную пешеходную улицу Казани, украшена граффити, сделанным в честь чемпиона мира по футболу 2018 года — сборной Франции. На нем изображены главный тренер команды Дидье Дешам, мэр Парижа Анн Идальго, а также символы страны — Эйфелева башня, петух и древнегреческая скульптура Ники Самофракийской из Лувра.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Часть элементов дома уже утрачена

Объектом культурного наследия собираются признать только доходный дом, однако вторая его часть также вошла в границы ОКН.

Фото: из документации

В число предметов охраны войдут:

местоположение здания с отступом от красной линии улицы Баумана;

объемно-пространственная композиция прямоугольного здания, а также высотные отметки по венчающим карнизам и конькам кровли;

конструктивное решение: в том числе габариты несущих капитальных кирпичных стен, кирпичных перемычек оконных и дверных проемов, сводчатых перекрытий, а также крыша и дымовые трубы;

фасады;

пропорции, геометрия наружных исторических столярных заполнений дверных проемов (утрачены);

пропорции, геометрия и расстекловка исторических столярных заполнений оконных проемов (частично утрачены).

Фото: из документации

Отдельно стоит сказать про композиционное и архитектурное решение фасадов. Больше всего элементов включает в себя северный: два ризалита в одну оконную ось с угловыми пилястрами, поребриками на уровне второго этажа и профилированными капителями с выступающими декоративными элементами; прямоугольные профилированные сандрики первого и второго этажа; подоконные профилированные полочки с дентикулами третьего этажа и над оконными проемами третьего этажа ризалитов; подоконные профилированные полочки с выступающими элементами второго этажа; подоконные профилированные полочки второго этажа; простеночные пилястры в высоту второго и третьего этажа с поребриками на уровне второго этажа и выступающими декоративными элементами на уровне первого и третьего этажа; венчающий профилированный карниз с дентикулами; арочный проем проездной арки первого этажа; прямоугольные сандрики проемов первого этажа.

Фото: из документации

На западном фасаде предметом охраны станет брандмауэрная стена без декоративных элементов, а на южном — прямоугольные профилированные сандрики третьего этажа, венчающий профилированный карниз с дентикулами и арочный проем проездной арки первого этажа.

Архитектором дома является автор здания Шамовской больницы и отеля «Шаляпин»

Архитектором ныне жилого дома является Константин Олешкевич. Среди других его работ, расположенных в Казани, — здание городской Шамовской больницы (ныне отель отель Kazan Palace by Tasigo), доходный дом Казанского губернского дворянства, «Дом дворянства» (ныне первый учебный корпус Казанской консерватории им. Н. Г. Жиганова).

Олешкевич приложил руку еще к одному торговому дому Смоленцева и Шмелева, который находится на перекрестке улиц Баумана и Университетской. Жителям и гостям Казани это место известно прежде всего как четырех звездочный отель «Шаляпин». В прошлом году «Реальное время» писало, что на здании обновят вывески, а поскольку оно объект культурного наследия, формат конструкции согласовали с Комитетом РТ по охране ОКН. Проект получил положительное заключение государственной экспертизы. Ее заказчиком выступил собственник отеля — закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Шаляпин» под управлением ООО «Управляющая компания «ЭнергоИнвестКапитал», принадлежащего известным казанским бизнесменам — семье Хайруллиных.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Как писал краевед Лев Жаржевский, Ефиму Смоленцеву и его семье принадлежали дома и земельные участки, расположенные на современных улицах Баумана, Нариманова, Островского, Университетской и т.д. Что касается деятельности купца, то он на протяжении более 25 лет вел крупную торговлю бакалейно-колониальными товарами.

В здании продается помещение хостела за 16 миллионов рублей

В данный момент трехэтажное здание, которое хотят объявить объектом культурного наследия, является жилым и имеет все коммуникации. Стоит отметить, что аренда двухкомнатной квартиры площадью 46 квадратных метров на сутки обойдется почти в 4 тысячи рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На первом этаже также находится хостел «Акварель», популярный благодаря своему близкому расположению к Казанскому кремлю и другим главным достопримечательностям столицы Татарстана. Однако с недавних пор помещение площадью 160 кв. м — сам хостел площадью 130 кв. м и подвал площадью 30 кв. м — выставлено на продажу за 16 миллионов рублей. Согласно объявлению, там есть шесть жилых комнат, два санузла и кухня. Уточняется, что есть возможность покупки не только помещения, но бизнеса.



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Дарья Пинегина