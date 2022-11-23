Семья Хайруллиных сменит вывески на здании отеля «Шаляпин»

Фото: Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Согласовать вывески на памятнике

Четырехзвездочный отель «Шаляпин» на ул. Баумана в центре Казани обновит свои вывески, а поскольку гостиница находится в здании объекта культурного наследия «Торговый дом Е.С. Смоленцева и Н.П. Шмелева, 1869—1873 гг.», формат конструкции согласовали с Комитетом РТ по охране ОКН.

Как стало известно «Реальному времени», проект получил положительное заключение государственной экспертизы. Ее заказчиком выступил собственник отеля — закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Шаляпин» под управлением ООО «Управляющая компания «ЭнергоИнвестКапитал», принадлежащего известным казанским бизнесменам — семье Хайруллиных.

Согласно проекту, на историческом здании, построенном в центре Казани в начале 70-х годов XIX века, предусмотрен монтаж трех новых вывесок. На первой, настенной конструкции высотой не более 25 см, будет название отеля, выполненное из объемных световых букв и знаков — без фона и на металлическом каркасе, окрашенном в цвет фасада. Вторая вывеска — это консоль размером 50х48 см — двухсторонний световой короб с внутренней подсветкой высотой 36 см, на металлическом кованом кронштейне, который прикрепят к фасаду. И третья вывеска — витринная конструкция размером 46х63 см с закрытой светодиодной подсветкой и клик-системой с легкой заменой изображения.

Фото: Роман Хасаев/realnoevremya.ru

«Предложенные архитектурные и конструктивные решения по устройству трех типов вывесок на фасаде объекта культурного наследия <…> не оказывают влияния на его конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности, не нарушают композицию и архитектурное решение фасада здания, а также другие ценностные его характеристики, отнесенные к его особенностям, подлежащим обязательному сохранению», — отметили эксперты.

Проект по устройству вывески по заказу ЗПИФ недвижимости «Шаляпин» коллектив ООО «ЛОФТ» выполнил еще в 2021 году. Сейчас проектная документация прошла госэкспертизу. При этом в акте ГИКЭ даны рекомендации, которые позволят обеспечить сохранность исторического объекта. Например, при монтаже конструкций «не повреждать декоративные элементы фасада, исключить устройство крепежей к профилированным элементам декора, сверление отверстий выполнять по предварительной разметке».

Фото: Дмитрий Кояш/photobuildings.com

От купеческого дома до гостиницы

Большая Проломная (сегодня Баумана) во второй половине XIX — начале ХХ была шумной торговой улицей Казани, здесь жили и работали в основном богатые купцы. Они застраивали улицу доходными домами и гостиницами для приезжих коммерсантов. Здание отеля начали строить в 1869 году по заказу купца I гильдии Зиганши Усманова. Трехэтажный дом возвели за четыре года. После смерти хозяина сын покойного решил продать его товариществу купцов Смоленцева и Шмелева. Ближе к концу XIX столетия новые владельцы перестроили дом — на двух верхних этажах устроили гостиницу «Северные номера», а на первом 1 сентября 1901 года открылся знаменитый магазин «Чай» торгового дома «И.В. Савиных и П.П. Шмелев», который работал вплоть до 2005 года.



В 1909—1910 годах по заказу тех же купцов рядом было построено большое 4-этажное здание в стиле модерн, которое украсили два купола. Оба здания были соединены между собой и использовались как доходные дома. В советский период вместо доходного дома здесь организовали гостиницу «Совет». В годы Великой Отечественной войны в ее помещениях размещался госпиталь с направлениями общая хирургия и терапия.



Казань, магазин «Чай», 2000 г. Фото: pastvu.com

В 1998 году во дворе советской гостиницы по проекту скульптора Андрея Балашова установили памятник известному русскому оперному певцу Федору Шаляпину. Он родился в Казани и был в 1873 году крещен в Богоявленском соборе в нескольких метрах от отеля.

В 2000 году памятник жилой архитектуры в стиле развитой эклектики, сочетающей барокко, классицизм и новаторство зарождающегося модерна, выкупил холдинг «Красный Восток» братьев Айрата и Илшата Хайруллиных. К 1000-летию Казани исторические здания реконструировали, а рядом пристроили новый корпус. Здесь открылся отель «Шаляпин», в котором 123 номера разных категорий, 8 конференц-залов, фитнес-центр с бассейном и ресторан.

Ангелина Панченко