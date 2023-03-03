За неделю в Татарстане подорожала большая часть «борщевого набора» — подешевел картофель

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

За последнюю неделю февраля в Татарстане выросли средние цены на продукты, входящие в так называемый борщевой набор. Исключение — картофель, который незначительно, но подешевел (-0,3%, до 31,86 руб./кг).

Из продуктов «борщевого набора» в Татарстане с 20 по 27 февраля заметнее всего подорожал репчатый лук. Средняя цена выросла на 3%, до 46,4 рубля за килограмм.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На 0,88% за неделю подорожала морковь — до 35,98 руб./кг, следует из данных Татарстанстата. Средняя цена килограмма столовой свеклы увеличилась на 0,49%, до 33,32 рубля, а капусты — на 0,1%, до 20,78 рубля.

Напомним, за предыдущую неделю — с 13 по 20 февраля — в Татарстане выросла средняя цена лука (+5,42%), моркови (+3,37%), картофеля (+1,64%) и столовой свеклы (+0,39%). Подешевела лишь капуста.



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Татьяна Демина