В Минэкологии Татарстана потребовали от администрации Советского района Казани убрать снежную свалку
Инспекторы центрального территориального управления Министерства экологии Татарстана выявили снежную свалку в Советском районе Казани. Ее обнаружили на проспекте Победы, рядом с домом №57.
— Специалистами лаборатории были отобраны пробы снега. По результатам биотестирования определен 5-й класс опасности, в отобранных пробах выявлены незначительные превышения хлоридов, нефтепродуктов, железа, сульфатов, хлоридов, нитратов, — рассказали в пресс-службе министерства.
В ведомстве подчеркнули, что общая площадь загрязненной территории составила 320 «квадратов», а объем — 256 кубических метров. Сейчас Минэкологии требует от местной администрации убрать снежную свалку.
Отметим, что казанский исполком определил места для временного складирования снега в городе и в близлежащих районах. Складировать снег в Казани можно по девяти адресам.
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