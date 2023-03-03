Суд в Татарстане рассмотрит уголовное дело об убийстве семилетней давности

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Прокуратура Татарстана направила в Мамадышский районный суд уголовное дело об убийстве, произошедшем ночью 18 декабря 2015 года. Перед судом предстанет 35-летний мужчина, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



По версии следствия, обвиняемый, будучи пьяным, на своем ВАЗ-21140 вместе с приятелем ехал в сторону деревни Средняя Сунь. В пути пассажир стал оправляться в салоне машины, что привело к конфликту. Обвиняемый жестоко избил приятеля, а когда тот перестал подавать признаки жизни, скинул его тело в кювет и уехал.



Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил первый заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика.



Фото: прокуратура Татарстана

В феврале этого года в Казани задержали 42-летнюю женщину, которая находилась в федеральном розыске с 2019 года. Женщину обвинили в том, что она обокрала пенсионерку в Нефтегорске еще в 2014 году. Несмотря на то, что полицейские установили ее личность, задержать предполагаемую злоумышленницу долгое время не удавалось.



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Татьяна Демина