В Казани задержали женщину, которая четыре года находилась в федеральном розыске

В Казани задержали 42-летнюю женщину, которая находилась в федеральном розыске с 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Женщину обвинили в том, что она обокрала пенсионерку в Нефтегорске еще в 2014 году. Несмотря на то, что полицейские установили ее личность, задержать предполагаемую злоумышленницу долгое время не удавалось. Ее поймали лишь в конце октября 2017 года. Оказалось, что женщина «гастролировала» по Самарской области, совершая однотипные преступления — проникала в частные дома и похищала золото и деньги.

Суд приговорил женщину к лишению свободы на срок 1 год 6 месяцев, но она сумела сбежать. Осужденная снова была объявлена в федеральный розыск.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Несколько лет женщине удавалось скрываться от сотрудников правоохранительных органов, проживая в различных регионах страны. В начале года стало известно, что женщина обосновалась в Казани. Здесь ее и задержали. Выяснилось, что она успела совершить серию квартирных краж не только в Татарстане, но и в Астраханской, Ульяновской, Кемеровской областях и Краснодарском крае. Сейчас ее передали сотрудникам УФСИН России по Татарстану.

В ноябре прошлого года в Татарстане задержали четырех подозреваемых, которые находились в федеральном розыске — трое из них по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», еще один — по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

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Айрат Назипов