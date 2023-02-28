Глава Orlen: Россия перестала поставлять нефть в Польшу после визита Байдена

Россия перестала поставлять нефть в Польшу после того, как Варшаву посетил президент США Джо Байден. Об этом заявил глава польской нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниэль Обайтек.

— Было два контракта — с «Роснефтью» и «Татнефтью». Один из этих контрактов закончился в конце января, поэтому в конце января я объявлял, что в польской системе 90% нефти диверсифицировано. Второй контракт, с «Татнефтью», который был подписан в 2015 году, — это 10% нефти в нашей системе, заканчивается в 2024 году, — цитирует «РИА Новости» его слова.

При этом Обайтек подчеркнул, что отсутствие поставок нефти из России никак не повлияло на польский энергетический сектор. По его словам, у Польши есть свои экспортеры черного золота.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Мы полностью обеспечены нефтью с таких направлений, как Северное море, Западная Африка, Мексиканский залив, Персидский залив, — сообщил он.



25 февраля Обайтек сообщил, что Россия перестала поставлять нефть в Польшу по трубопроводу «Дружба». Он подчеркнул, что из России поступало 10% сырой нефти. Также Обайтек отмечал, что Польша готова к таким реалиям и найдет чем заменить российскую нефть.

21 февраля Джо Байден в рамках своего визита в Польшу встретился со своим польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве. Лидеры стран в ходе беседы затронули тему поддержки Украины и укрепления НАТО.



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Антон Гаврилов