УНИКС обыграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ

Фото: БК УНИКС

УНИКС обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча на стадионе «Баскет-холл» в Казани завершилась победой хозяев — 112:104.

ЦСКА сначала уступал соперникам, но отыгрался и перевел игру в овертайм. Однако в дополнительной пятиминутке сильнее оказались казанцы. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ненад Димитриевич (24 очка). Дэрил Мэйкон набрал 21 очко. Луи Лабери оформил дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов.

В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ УНИКС дома проведет матч с «Зенитом». Встреча состоится 26 февраля. ЦСКА вновь встретится с УНИКСом в Москве 2 марта.

10 февраля УНИКС дома обыграл «Пари Нижний Новгород», игра в «Баскет-холле» завершилась со счетом 90:86.

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Маргарита Головатенко