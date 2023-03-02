ООН заявила, что не может проверить данные об инцидентах в Брянской области

ООН не может проверить данные об украинских диверсантах в Брянской области, заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.



— Мы видели обвинения, комментарии с обеих сторон — российской и украинской. Мы не можем проверить любые из этих данных, — приводит его слова ТАСС.

В офисе генсека подчеркнули, что не желают дальнейшей эскалации конфликта и сохраняют заинтересованность в достижении справедливого мира.

Сегодня в приграничный район Брянской области проникла украинская диверсионная группа. В результате погиб один человек, также пострадал 10-летний ребенок. Ответственность за атаку взял на себя «Русский добровольческий корпус» — подразделение, входящее в состав ВСУ. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, а его пресс-секретарю даже задали вопрос об изменении статуса СВО. Что известно на данный момент о ЧП — в материале «Реального времени».

ФСБ заявила, что предотвратило вылазку украинских диверсантов в Брянской области, их выдавили на территорию Украины и нанесли по ним артиллерийский удар.

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Маргарита Головатенко