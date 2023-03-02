Антон Силуанов: отключение России от SWIFT не повлияло на стабильность внутренних переводов

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Отключение России от международных систем SWIFT, Mastercard и Visa не повлияло на стабильность внутренних переводов, заявил RT министр финансов РФ Антон Силуанов.



Он напомнил, что в России действует собственная система передачи финансовых сообщений, созданная ЦБ РФ:

— Поэтому все те решения по отключения от SWIFT, от системы Visa, Mastercard, — они не повлияли абсолютно на наши внутренние транзакции, внутренние платежи.

Сегодня Силуанов заявил, что госдолг России на начало 2023 года составил 15,1% ВВП. Также он рассказал о стремлении сохранить бюджетный баланс:



— Мы должны выстроить такую систему, чтобы никакие санкции, никакие внешние воздействия, которые предпринимаются со стороны недружественных стран, не повлияли на наши планы. Это касается в первую очередь бюджетных планов. Это касается и наших производственных проектов, наших компаний.

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Маргарита Головатенко