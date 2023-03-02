Глава Минфина заявил о стремлении сохранить бюджетный баланс

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава Минфина России Антон Силуанов в интервью RT рассказал о стремлении сохранить бюджетный баланс.



— Мы должны выстроить такую систему ..., чтобы никакие санкции, никакие внешние воздействия, которые предпринимаются со стороны недружественных стран, не повлияли на наши планы. Это касается в первую очередь бюджетных планов. Это касается и наших производственных проектов, наших компаний.

Министр отметил, что трехлетний бюджет России предусматривает выход к сбалансированному бюджету в 2025 году — когда доходы будут равны расходам:

— И это очень важно с точки зрения того, что мы видим целью нашей финансовой бюджетной политики... макростабильность, обеспечение, баланс и выполнение всех наших обязательств, в первую очередь социального плана, которые мы взяли перед нашими гражданами. Вот это очень важно, — заключил глава ведомства.

Также Силуанов заявил, что госдолг России на начало 2023 года составил 15,1% ВВП.

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Маргарита Головатенко