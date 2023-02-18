Банк России предложил ограничить рискованные практики ипотечного кредитования

В Центробанке России предложили ограничить риски ипотеки на первичном рынке, которые предполагают завышение стоимости жилья. Об этом сообщает RT.

— Кредитные организации будут обязаны применять надбавки к коэффициентам риска в отношении кредитов на жилье, приобретаемое по договору участия в долевом строительстве, в том числе в течение года после его ввода в эксплуатацию, — сказано в сообщении ЦБ.

В ЦБ России также уточнили условия, в рамках которых не применяются надбавки к коэффициентам риска в отношении кредитов по ипотеке, которые выдавали по программам господдержки.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

— Действующий критерий (ПДН не более 60%) дополнен требованием о минимальном размере первоначального взноса (не менее 30%). Также установлен закрытый перечень государственных программ, — добавили в ЦБ.

На этой неделе комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предложил запустить в России ипотеку на новостройки для всех категорий граждан по ставке 5% без использования бюджетных средств. Соответствующее письмо было направлено в Минстрой, ЦБ и правительство РФ. Предполагается, что регулятор будет давать кредиты банкам под залог ранее выданной ипотеки под 2% годовых, наценка финансовой организации составит 2–3%, в итоге конечная ставка не должна превысить 5%.



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Айрат Назипов