Минспорт Татарстана потратит 2,7 млн рублей на проведение соревнований по велоспорту в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Минспорт Татарстана ищет организатора, который проведет Кубок России и всероссийские соревнования по велоспорту ВМХ-фристайл-парк в Казани. Как выяснило «Реальное время», на эти цели ведомство выделит 2,7 млн рублей.

За указанную сумму исполнитель обязуется подыскать площадку, организовать трансляцию соревнований, обеспечить временным жильем судей и позаботиться о присутствии врачей на играх. Также он должен провести церемонию открытия.

Соревнования пройдут в Казани с 24 по 27 марта. Услуги подрядчик должен оказать с момента заключения контракта и по 28 марта.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, в июле прошлого года в казанском экстрим-парке «Урам» прошли III Всероссийские уличные игры. На площадке, в частности, проходили соревнования по велосипедному спорту. Как это было — можно увидеть в фоторепортаже «Реального времени».

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Айрат Назипов