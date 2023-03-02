В Кировском районе Казани изымут земельные участки из-за реконструкции Горьковского шоссе

В Кировском районе Казани путем выкупа для муниципальных нужд изымут несколько земельных участков. Это связано с реконструкцией Горьковского шоссе на участке от улиц Чкалова и Степана Халтурина до трассы М-7.

Общая площадь изымаемых земельных участков составляет 2 305 кв. метров. Самый большой — 2 164 «квадрата» — находится на улице Залесной. Он предназначен под многоквартирные жилые дома с использованием первых этажей под объекты общепита, торговли и так далее. На ул. Залесной также выкупят аналогичный участок площадью 54 кв. м.



Два участка площадью по 6 кв. метров расположены на Горьковском шоссе и по ул. Фрунзе, 7. Вид их разрешенного использования — киоск по распространению периодической печати.

В районе озера «Лебяжье» изымут земельный участок площадью 8 «квадратов». Он предназначен под здания детского оздоровительного комплекса «Полет»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

На ул. Фрунзе, 1а изымут земельный участок площадью 67 «квадратов». Вид его разрешенного использования — под объекты общественного питания.

Напомним, в ходе реконструкции Горьковского шоссе в Кировском районе Казани также изымут и другие земельные участки. На них расположены дома №87а, 100 и 102 на улице Залесной.



Напомним, Горьковское шоссе расширят до шести полос. Ширина каждой из них составит 3,5 метра. Расчетная скорость движения по дороге — 70 км/час. Вдоль Горьковского шоссе появится велодорожка шириной 1,5 метра.



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Татьяна Демина