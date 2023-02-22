В Кировском районе Казани изымут участки для реконструкции Горьковского шоссе

В Казани для реконструкции Горьковского шоссе в Кировском районе города изымут земельные участки с домами от улиц Чкалова и Степана Халтурина до трассы М-7 «Волга», согласно постановлению, опубликованному в сборнике мэрии города.



В документе указано, что изымут участки на улице Залесной (дома №87а, 100 и 102, участки №98 и 99/1), а еще на улице Алеутской, 4.

Владельцев обязаны уведомить в течение десяти дней, дома у собственников выкупят по рыночной стоимости.

Фото: Google.Maps

В прошлом году в Кировском районе Казани для этих же целей изымали другие участки от улиц Чкалова и Степана Халтурина до трассы М-7. В сентябре изымали 14 земельных участков.



К реконструкции Горьковского шоссе приступили в начале 2022 года. Дорогу расширяют до шести полос, строят развязки и пешеходные переходы.

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Маргарита Головатенко