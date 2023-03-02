Завод сельхозтехники в Запорожской области будет сотрудничать с Татарстаном

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Бердянский завод сельхозтехники в Запорожской области начнет поставки своей продукции в Татарстан в 2023 году после возобновления работы предприятия. Об этом ТАСС рассказала коммерческий директор завода Анна Гринь.

— Есть договоренности с Татарстаном. Мы договаривались даже о частичной досборке, то есть мы готовим каркас, и они укомплектовывают системой среза на своих мощностях. С Татарстаном уже предметные договоренности, с другими регионами тоже есть договоренности, — отметила Гринь.

Некоторое время работа на заводе была приостановлена, но сейчас предприятие снова функционирует. Там идет стабильное производство и налаживание логистических поставок. Сейчас организация готова обеспечить техникой внутренний рынок и расширить поставки в другие регионы России.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

«Бердянский завод сельхозтехники» разрабатывает и производит сельскохозяйственную технику. Проектирует образцы уборочной, погрузочной техники. Начиная с 2014 года заводом освоено серийное производство фронтальных погрузчиков, жаток для уборки подсолнечника, роторных косилок, снегоуборочных отвалов.

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Айрат Назипов