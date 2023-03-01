В Казани семьи военнослужащих с детьми смогут получить услугу сопровождения

В Казани появилась новая мера поддержки семей военнослужащих. Проживающие в городе семьи с двумя или более несовершеннолетними детьми до 10 лет могут воспользоваться услугой сопровождения, сообщили в исполкоме.



Волонтеры могут сопроводить семьи до аэропорта, автовокзалов и железнодорожных вокзалов. Для получения услуги необходимо позвонить в АНО «Добрая Казань» по телефону «горячей линии» или обратиться лично.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В конце февраля в Госдуму внесли законопроект об оказании бесплатной юридической помощи участникам СВО и членам их семей. Он касается проходящих военную службу по контракту, добровольцев и мобилизованных, а также членов их семей.



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Маргарита Головатенко