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В Татарстане в 2022 году возбудили более 600 административных дел по фактам браконьерства — видео

19:44, 01.03.2023
В Татарстане в 2022 году возбудили более 600 административных дел по фактам браконьерства — видео
Фото: кадр видео/ТНВ

В Татарстане в 2022 году по фактам браконьерства возбудили 662 административных и 84 уголовных дела. Сумма предъявленного ущерба достигла 1,8 млн рублей, взыскаемость составила 91%, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Что касается водоемов, за браконьерство возбудили 148 уголовных дел, изъято 6 тысяч браконьерских орудий улова. Удалось предотвратить ущерб на 135 млн рублей.

В фауне Татарстана обитает более 400 видов. Пятая часть животных представляет ценность для охоты. По итогам минувшего года совокупная стоимость охотничьих ресурсов республики увеличилась на пятую часть и превысила 2,5 млрд рублей.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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