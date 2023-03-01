В Греции столкнулись два поезда — погибли 29 человек

Фото: скриншот видео

В Греции рядом с городом Лариса столкнулись два поезда: грузовой и пассажирский. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на местные новостные СМИ.

Число жертв достигло 29, ранены 85 человек.

На месте происшествия задействованы 150 пожарных, 40 машин скорой помощи и 32 сотрудника полиции на 15 патрульных автомобилях. Также помогают разбирать поврежденные вагоны и транспортные средства с кранами.

С места происшествия были эвакуированы 270 пассажиров, они отправлены на автобусах в Салоники. Пожарные заявили, что первые вагоны столкнувшихся поездов были полностью разбиты, от удара колеса и части покрытия вагонов были отброшены на расстояние до 100 м от железнодорожного полотна.



В начале февраля в США в штате Огайо с рельсов сошел поезд с токсичными химическими веществами, из-за чего образовалась серьезная утечка.



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Илина Хакимова