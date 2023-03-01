Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» удостоены государственных наград

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Сразу два представителя нижнекамского предприятия СИБУРа отмечены высокими наградами. Почетной грамотой президента РФ за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден аппаратчик дегидрирования цеха завода БК «Нижнекамскнефтехима» Владимир Мартьянов.



Распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Мартьянов посвятил «Нижнекамскнефтехиму» всю свою трудовую жизнь — 51 год. С отличием окончив 44-е училище, в 1972 году пришел на тогда еще строящееся производство ДБО-2.



— Работал в разных подразделениях, в 2005 году перешел на завод БК, здесь и тружусь много лет в цехе 1319. В этом же цехе больше 10 лет, до выхода на заслуженный отдых, проработала и моя супруга Наталья Васильевна, — поделился Владимир Мартьянов. — За все время работы на разных производствах успел накопить огромный опыт, теперь делюсь им с молодыми коллегами.



Владимир Николаевич признался — новость о присуждении почетной грамоты президента России для него стала большой и приятной неожиданностью.

Сотрудница «Нижнекамскнефтехима» Гульнур Ахметгараева стала «Заслуженным химиком Республики Татарстан». Почетное звание присвоено за многолетний и добросовестный труд в нефтехимической промышленности.

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На предприятии Гульнур Ахметгараева трудится с 1976 года. В настоящее время работает аппаратчиком пятого разряда производства химических реактивов цеха получения триизобутилалюминия и алюмоорганических соединений завода синтетических каучуков «Нижнекамскнефтехима». Награду ей вручил раис Рустам Минниханов.



— Это незабываемое событие в моей жизни. Впечатление непередаваемое, очень волнительно! Я долго шла к этой награде. Через три месяца, 9 июля, будет ровно 47 лет как я 18-летней девушкой пришла в свой цех, где до сих пор успешно тружусь. Когда сказали, что мне будет присвоено звание «Заслуженный химик Республики Татарстан», а награждать будет сам раис РТ Рустам Минниханов, был всплеск эмоций. Спасибо моему предприятию за высокую оценку моего труда, за поддержку моим коллегам, все за меня очень рады, — поделилась впечатлениями Гульнур Ахметгараева.

