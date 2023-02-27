В Казани составили 69 протоколов за дискредитацию ВС России

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В столице Татарстана со дня введения в КоАП России статьи, предусматривающей административную ответственность за дискредитацию Вооруженных сил страны, сотрудники полиции выявили и пресекли 69 таких правонарушений. Об этом сообщил начальник управления МВД России по Казани Надир Закиров на XXI сессии Казгордумы IV созыва.

— Судами города назначено административное наказание в виде штрафа 60 гражданам, — добавил он.

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Напомним, в конце октября 2022 года Надир Закиров рассказывал, что в Казани к административной ответственности за дискредитацию ВС России привлекли 63 человека. Штрафы на тот момент назначили 49 гражданам.

В середине октября 2022 года судебный департамент при Верховном суде России подвел первые итоги применения новых статей УК и КоАП. За дискредитацию армии россиян оштрафовали на 85,7 млн рублей.



За первые три месяца с момента появления в КоАП санкции за дискредитацию армии (ст. 20.3.3 КоАП) российские суды оштрафовали 2 504 человека. Но за то же время нет ни одного приговора по аналогичной уголовной статье (ст. 280.3). В статистике зафиксирован лишь один приговор за фейки об армии (ст. 207.3 УК).



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Татьяна Демина