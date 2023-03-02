В Татарстане российские бренды стали лидерами по доле предложения на авторынке с пробегом

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

С 1 января по 19 февраля российские бренды заняли лидирующую позицию по доле предложения на рынке автомобилей с пробегом в Татарстане. На рынке новых автомобилей лидерство забрали китайские производители. Об этом говорится в результатах исследования аналитиков сервиса «Авито Авто».

Так, доля российских поддержанных авто составила 29,1%. Второе место досталось немецким брендам — 17,9%. На третьей позиции оказались японские марки — доля в структуре предложения в начале года на рынке автомобилей с пробегом Татарстана составляла 15,2%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)/ Максим Платонов

Также аналитики выяснили кто стал лидером по доле предложения на рынке новых автомобилей в Татарстане. Эксперты установили, что в период с 1 января по 19 февраля здесь лидировали китайские бренды — на их долю пришлось 40%, пять в структуре предложения новых авто в регионе. На второй позиции по доле предложения на данном рынке оказались японские марки — 13,3% предложения. Третью позицию заняли российские производители (доля в структуре предложения новых автомобиле в начале года — 12,5%).

В январе стало известно, что в Татарстане на рынке автомобилей с пробегом класса В самыми продаваемыми стали модели Lada Granta и Lada Kalina — доля каждой из них составила 12,1%. На третьем месте по востребованности в Татарстане оказалась Lada 2114 Samara. Ее доля продаж в сегменте в прошлом году составила 12%. Также отмечалось, что не меньшей популярностью пользовалась Lada 2110 — в Татарстане долю продаж этой модели в сегменте по итогам 2022 года эксперты оценили в 6,4%.

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Антон Гаврилов