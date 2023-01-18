Названы самые востребованные автомобили с пробегом в Татарстане за 2022 год

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

По итогам 2022 года в Татарстане на рынке автомобилей с пробегом класса В самыми продаваемыми стали модели Lada Granta и Lada Kalina. Доля каждой из них составила 12,1%, подсчитали эксперты «Авито Авто».

На третьем месте по востребованности в Татарстане оказалась Lada 2114 Samara. Ее доля продаж в сегменте в прошлом году составила 12%.

По итогам 2022 года в Татарстане на рынке автомобилей с пробегом класса С одной из востребованных моделей стал Ford Focus — доля продаж автомобиля на региональном рынке составила 7,9%. Средняя цена за авто — 510 тысяч рублей.

Не меньшей популярностью пользовалась Lada 2110 — в Татарстане доля продаж этой модели в сегменте по итогам 2022 года оценивается в 6,4%. В тройку лидеров также попала Lada 2112 — 6,3%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В топ-3 востребованных моделей, представленных на рынке автомобилей с пробегом сегмента SUV, вошла Lada 4х4 («Нива») — 7,% от продаж этой модели. Cредняя цена за автомобиль — 300 тысяч рублей.

Популярностью у покупателей пользовалась и Chevrolet Niva. Доля продаж в Татарстане по итогам 2022 года составила 5,1%. Третье место досталось Kia Sportage — 4,9%.

Также эксперты назвали востребованные модели на рынке автомобилей с пробегом класса D. Здесь самой популярной оказалась BMW 3-й серии — в регионе по итогам 2022 года доля продаж этой модели составила 10,9%. Средняя цена за автомобиль — 1,3 млн рублей. Второе место досталось модели Mazda 6c — 10,8%. Третье место занял Volkswagen Passat — 7,8%.

Напомним, в 2022 году в Татарстане одной из самых продаваемых машин с пробегом в ценовом сегменте от 3 млн рублей стала Toyota Land Cruiser Prado. На нее пришлось 5,5% от всех сделок купли-продажи автомобилей в этой категории.

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Антон Гаврилов