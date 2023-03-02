Эксперты назвали самую высокооплачиваемую вакансию среди рабочего персонала в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

В Татарстане работодатели предлагают сотрудникам сферы «Рабочий персонал» зарплату в размере 60 тысяч рублей. При этом у 19% вакансий данной сферы зарплата в два раза выше — 120 тысяч рублей. Об этом говорится в результатах исследования hh.ru.

Аналитики выяснили, что две трети предложений, в которых указана зарплата в размере 120 тысяч рублей, связаны с вахтовым методом — непосредственное место работы может находиться как в Татарстане, так и в других регионах страны.

В Татарстане в сфере «Рабочий персонал» самое высокое жалованье у сварщика технологического оборудования и трубопроводов — от 279 до 448 тысяч рублей. Будущему сотруднику предстоит работать вахтовым методов на юге страны — в Туапсе.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

В конце апреля 2022 года стало известно, что Татарстан занял восьмую позицию в рейтинге регионов с самым высоким доходом среди вахтовых работников. Отмечалось, что в республике до 132,8 тысячи рублей может заработать полировщик, который работает вахтовым методом. Кроме того, сообщалось, что на Татарстан приходится 5% открытых вакансий с вахтовым графиком работы.



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Антон Гаврилов