Татарстан вошел в число регионов с самыми высокими доходами у вахтовиков

Татарстан занял восьмую позицию в рейтинге регионов с самым высоким доходом среди вахтовых работников. В республике до 132,8 тысячи рублей вахтовым методом может заработать полировщик, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру», в ходе которого было проанализировано порядка 13 тысяч вакансий с вахтовой занятостью.



Самый высокий доход у вахтовых работников в Иркутской области — прорабы там могут получать до 181 тысячи рублей, в Красноярском крае зарплата сварщиков может достигать 180 тысяч рублей. Тройку по привлекательности зарплат у вахтовиков замкнула вакансия водителя тягача в Московской области — до 164,2 тысячи рублей.

Далее следуют Иркутская область (повар горячего цеха может получать до 163 тысяч рублей, мастер строительных и монтажных работ — до 160,7 тысячи рублей), Красноярский край (кладовщик — до 153,3 тысячи рублей), Мурманская область (газоэлектросварщик — до 150 тысяч рублей), Ямало-Ненецкий АО (геодезист — до 147,9 тысячи рублей) и после Татарстана — Калужская область (токарь-расточник — до 125 тысяч рублей).

На Татарстан приходится 5% открытых вакансий с вахтовым графиком работы, по этому показателю он замыкает пятерку лидеров. Первое место занимает Москва с 34%, за ней следуют ЯНАО и ХМАО-Югра — по 9%, четвертое место у Московской области — 5%.

Фото: realnoevremya.ru

Среднемесячная заработная плата по Татарстану за январь — февраль 2022 года составила 46 169,5 рубля. В сфере гостиничного бизнеса и общественного питания средняя зарплата составила 30 582 рубля, в сельском хозяйстве — 31 367 рублей, в области финансовой деятельности — 69 945 рублей, добыче полезных ископаемых — 70 179 рублей.

Маргарита Головатенко