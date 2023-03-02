В Татарстане в 2022 году закрылось 1 209 объектов бытового обслуживания населения
Количество предприятий торговли в Татарстане в 2022 году сократилось на 219 единиц — в основном, из-за ухода иностранных компаний весной.
Однако закрывались не только магазины и торговые сети, но и предприятия общественного питания (минус 53 предприятия), и объекты бытового обслуживания населения (минус 1 207). В 2020 году такого серьезного снижения количества розничных предприятий не было, что свидетельствует о более серьезном кризисе на потребительском рынке, говорится в обзоре аналитической службы «Реального времени».
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