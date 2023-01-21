Роскомнадзор с 1 марта ограничит передачу платежной информации через Telegram

С 1 марта передача платежной информации и персональных данных через Telegram для ряда организаций будет ограничена. Это связано с тем, что соцсеть находится в списке иностранных мессенджеров, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роскомнадзор.

— В качестве основных критериев, позволяющих отнести программу для ЭВМ к иностранным мессенджерам… ряду организаций в России запрещено будет использовать такие мессенджеры для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг, — пояснили в ведомстве.

Стоит отметить, что Telegram был включен в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете на территории России, 22 ноября 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В декабре Минцифры России сообщило о том, что пользователи Telegram столкнулись с массовыми попытками кражи аккаунтов. В частности, пользователи получают сообщение от «службы поддержки», в котором говорится о попытке входа в их аккаунт с незнакомого устройства.

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Максим Кокунин