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Утром в Казани наблюдаются 8-балльные пробки

08:48, 01.03.2023
Утром в Казани наблюдаются 8-балльные пробки
Фото: realnoevremya.ru

В первый день весны, 1 марта, в Казани наблюдаются 8-балльные пробки и большое количество ДТП. Согласно сообщениям очевидцев, только в центре города произошло три аварии. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Сильно затруднено движение на проспекте Ямашева и улице Академика Арбузова — пробка там растянулась на несколько километров.

Фото: скриншот «Яндекс.Карт»

Тяжелая ситуация вновь на улице Марселя Салимжанова. Там на протяжении 2 км, согласно картам, движение практически отсутствует — дорога отмечена бурым цветом. Длинные пробки образовались также на ул. Тихомирнова и Островского.

Фото: скриншот «Яндекс.Карт»

Движение затруднено и на улицах Рихарда Зорге, Танковой, Гвардейской, Николая Ершова и Аделя Кутуя.

Вчера из-за ДТП с участием КАМАЗа на перекрестке улиц Большой Красной и Жуковского в Казани образовалась километровая пробка. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем и перекрыл движение.

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Илина Хакимова
Общество Татарстан

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