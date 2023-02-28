Из-за ДТП с участием КАМАЗа в центре Казани образовалась километровая пробка

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани из-за ДТП с участием КАМАЗа на перекрестке улиц Большой Красной и Жуковского образовалась километровая пробка. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Грузовик столкнулся с легковым автомобилем и перекрыл движение, из-за чего другим машинам приходится подолгу объезжать место аварии. Кроме Большой Красной, движение также затруднено и на пересекающих ее улицах Гоголя и Муштари.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, утром 28 февраля Казань снова встала в пробках. К 8.30 они достигли 7 баллов. Тяжелая ситуация наблюдалась на улице Марселя Салимжанова. Там на протяжении 2 километров, по данным сервиса «Яндекс.Карты», движение практически отсутствовало.

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Максим Кокунин