Прокуратура Челнов провела проверку после отравления работников «ТЭМПО»

Фото: прокуратура Татарстана

В Набережных Челнах прокуратура провела проверку по факту отравления работников предприятий АО «Холдинговая компания «ТЭМПО». По ее итогам руководителю предприятия вынесли представление, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



С 28 октября по 3 ноября в территориальное подразделение Роспотребнадзора поступали экстренные извещения о регистрации кишечной инфекции у работников разных предприятий «ТЭМПО», которые питались в заводской столовой.

Прокуратура совместно со специалистами Роспотребнадзора выявила грубые нарушения санитарных норм и правил. Среди них: неудовлетворительное санитарно-техническое состояние складских и производственных помещений, нарушение поточности технологических процессов и технологии приготовления блюд, продукты с истекшими сроками годности, нарушения в прохождении медицинских осмотров санитарно-гигиенического обучения сотрудников столовой, обработке посуды и инвентаря и др.

Таким образом, массовое отравление работников предприятия произошло из-за грубого нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

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Маргарита Головатенко