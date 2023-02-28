Голкипера «Ак Барса» признали лучшим вратарем февраля в КХЛ

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Амир Мифтафов, защищающий ворота «Ак Барса», стал лучшим вратарем февраля в КХЛ. Это произошло впервые в его карьере, сообщает пресс-служба лиги.

— По его воротам было нанесено 196 бросков (28 в среднем за игру), из которых он отразил 93,88%. Коэффициент надежности составил 1,80, — рассказали в КХЛ.

Как напомнили в лиге, Мифтахов сыграл в семи матчах и вместе с командой одержал шесть побед. При этом в двух матчах он не пропустил ни одной шайбы.

Фото: ak-bars.ru

Лучшим защитником месяца признали Джозефа Душака из минского «Динамо», а лучшим нападающим — Михаила Григоренко из ЦСКА. Хоккеист ХК «Сочи» Матвей Мичков стал лучшим новичком февраля.

Напомним, лучшим вратарем января был признан голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов. В прошлом месяце по воротам Билялова было нанесено 248 бросков, из которых он отразил 96,37%. Коэффициент надежности 0,98.



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Айрат Назипов